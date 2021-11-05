Ариана Гранде и Синтия Эриво сыграют в новом киномюзикле «Злая»

Обладательницы премий «Грэмми» сыграют ведьм Эльфабу и Глинду, живущих в стране Оз. Фильм, как и одноименный мюзикл, расскажет историю взросления волшебниц, их соперничества за возлюбленного и борьбы с тиранией Волшебника.

Певицы Ариана Гранде и Синтия Эриво снимутся в новой киноадаптации мюзикла «Злая», которую разрабатывает режиссер Джон М. Чу («Безумно богатые азиаты», «Иллюзия обмана 2», «Шаг вперед 2: Улицы»). Об этом постановщик сообщил в твиттере.

Мюзикл «Злая» основан на романе Грегори Магвайра «Злая: жизнь и приключения злой ведьмы Запада». Он поставлен впервые в 2003 году. Либретто спектакля написал Винни Холцман, а автором музыки выступил Стивен Шварц.

Холцман и Шварц сотрудничают с авторами экранизации. Проектом занимается студия Universal. Съемки планируют начать летом 2022 года в Великобритании спустя более чем десять лет подготовки.

Эриво исполнит роль Эльфабы, девушки-изгоя с зеленой кожей, которая впоследствии станет злой ведьмой Запада — антагонистом из книги «Удивительный волшебник из страны Оз» и картины 1939 года «Волшебник страны Оз» (в нем ее сыграла Маргарет Хэмилтон).

Гранде предстанет в образе будущей доброй ведьмы Севера. Эту роль в фильме «Оз: Великий и Ужасный» сыграла Мишель Уильямс («Горбатая гора», «Валентинка», «Семь дней и ночей с Мэрилин»), а в «Волшебнике страны Оз» — Билли Берк.