Антон Долин открыл сбор средств в поддержку издания «Искусство кино»

4 ноября главный редактор журнала «Искусство кино» Антон Долин запустил на краудфандинговой платформе Planeta.ru проект по сбору средств на выпуск и развитие издания. В этом году оно отмечает 90-летний юбилей — это старейший киножурнал в Европе.

Цель проекта — собрать 2 млн рублей, на момент написания этой новости общая сумма пожертвований уже превышает 780 тыс. рублей. Сбор средств продлится до 19 декабря.

Деньги пойдут на оплату гонораров авторов, дизайнеров, корректоров и верстальщиков, а также на разработку новых проектов. «Искусство кино» планирует издать четыре книги, записать два сезона подкастов и выпустить в повторный прокат три фильма из классики отечественного кинематографа.

Участники краудфандинг-кампании смогут получить свежие номера журнала с автографом Антона Долина, а также предыдущие выпуски, книги Зары Абдуллаевой «Реальное Кино» и Долина «Оттенки русского», постер фильма «Пугало» с автографом режиссера и возможность принять участие в закрытом показе с обсуждением с шеф-редактором сайта «Искусства кино» Зинаидой Пронченко.