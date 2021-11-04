Антон Долин открыл сбор средств в поддержку издания «Искусство кино»

4 ноября главный редактор журнала «Искусство кино» Антон Долин запустил на краудфандинговой платформе Planeta.ru проект по сбору средств на выпуск и развитие издания. В этом году оно отмечает 90-летний юбилей — это старейший киножурнал в Европе.
Цель проекта — собрать 2 млн рублей, на момент написания этой новости общая сумма пожертвований уже превышает 780 тыс. рублей. Сбор средств продлится до 19 декабря.
Деньги пойдут на оплату гонораров авторов, дизайнеров, корректоров и верстальщиков, а также на разработку новых проектов. «Искусство кино» планирует издать четыре книги, записать два сезона подкастов и выпустить в повторный прокат три фильма из классики отечественного кинематографа.
Участники краудфандинг-кампании смогут получить свежие номера журнала с автографом Антона Долина, а также предыдущие выпуски, книги Зары Абдуллаевой «Реальное Кино» и Долина «Оттенки русского», постер фильма «Пугало» с автографом режиссера и возможность принять участие в закрытом показе с обсуждением с шеф-редактором сайта «Искусства кино» Зинаидой Пронченко.
Первую краудфандинговую кампанию «Искусство кино» провело в 2017 году. Тогда было собрано 3,5 млн рублей, которые позволили журналу выйти из кризиса, обновить состав редакции, запустить новый сайт, повысить тираж, найти новую аудиторию, открыть свою издательскую программу, запустить серию ретроспектив и спецпоказов, провести свои фестивали, разработать образовательные модули, выпустить несколько подкастов и спецпроектов на ютьюбе.