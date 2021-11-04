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Вышел первый трейлер новой комедии «Гарлем» от Трейси Оливер и Amazon

Виктория Шанина
Сегодня в 13:28

Стрим-сервис Amazon Prime Video показал первый трейлер комедийного сериала «Гарлем». Все 10 эпизодов выйдут на платформе 3 декабря.

Картина рассказывает о четырех стильных и амбициозных подругах, живущих в Гарлеме — нью-йоркском районе, который считается центром афроамериканской культуры. Женщины находятся среди большого количества талантливых актров, джаз-музыкантов и хип-хоп-исполнителей.

Камилла — профессор антропологии в Колумбии, которая изучает, в том числе, отношения, но собственной личной жизнью ей управлять трудно. Тай — создательница приложения для знакомств, тщательно избегающая романтических партнеров. Куинн — модельер и безнадежный романтик, которая пытается ударжать бизнес на плаву, а Энджи — певица и актриса, живущая вместе с Куинн. Девушки планируют выйти на новый этап своей жизни, как в карьере, так и в отношениях.

Главные роли сыграют Миган Гуд, Джерри Джонсон, Шоникуа Шандай и Грейс Байерс. Также в сериале появится Вупи Голдберг («Привидение»), Жасмин Гай («Анатомия страсти»), Ти Липли («Долина соблазна»), Уорнер Миллер («Полиция Чикаго») и другие.

Комедию спродюсирует и поставит по своему же сценарию Трейси Оливер, известная по сериалу «Клуб первых жен». Еще одним продюсером проекта выступит Эми Полер.

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