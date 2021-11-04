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«Кинопоиск» выпустит фантастический сериал от аниматоров альманаха «Любовь. Смерть. Роботы»

Дарья Мельникова
Сегодня в 14:08

«Кинопоиск» выпустит фантастический анимационный сериал о технологиях и будущем человечества в альтернативной истории XXII века совместно с российской студией Vivix. Об этом «Афише Daily» рассказали в пресс-службе компании.

Рабочее название проекта — Artificial Detective. Сериал расскажет о роботе-детективе Эде, которого создали для помощи полицейским в расследовании преступлений. Но он давно был оставлен в одиночестве исчезнувшей цивилизацией людей. Теперь ему предстоит открыть самое крупное и важное дело в своей жизни — дело о пропаже человечества.

На своем пути Эд встретит разных обитателей дистопичного мира будущего: робота-психолога, боевого робота-собаку и сервисных ботов, сошедших с ума.

«Artificial Detective — это история в жанре драмеди, в которой будет много анимации мирового уровня, оглушительных экшн-сцен и циничного юмора. По ходу развития сюжета мы порассуждаем о том, что значит быть человечным в мире, где технологии проникли в самую глубь его устройства. Мы расскажем альтернативную историю нашей планеты, в которой вопрос о значении слова „человечность“ встанет особенно остро»
Илья Кузюк
Генеральный продюсер студии Vivix

Первые эпизоды эксклюзивно выйдут на «Кинопоиске» в 2023 году. Шоураннерами выступят основателями студии Vivix Илья Кузюк и Илья Мозжухин, известные по проектам «Любовь. Смерть. Роботы», Kingsglaive Final Fantasy XV, игровым трейлерам League of Legends и Call of Duty, а также фильмам кинофраншиз Marvel и DC.

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