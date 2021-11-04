«Кинопоиск» выпустит фантастический сериал от аниматоров альманаха «Любовь. Смерть. Роботы»

«Кинопоиск» выпустит фантастический анимационный сериал о технологиях и будущем человечества в альтернативной истории XXII века совместно с российской студией Vivix. Об этом «Афише Daily» рассказали в пресс-службе компании.

Рабочее название проекта — Artificial Detective. Сериал расскажет о роботе-детективе Эде, которого создали для помощи полицейским в расследовании преступлений. Но он давно был оставлен в одиночестве исчезнувшей цивилизацией людей. Теперь ему предстоит открыть самое крупное и важное дело в своей жизни — дело о пропаже человечества.

На своем пути Эд встретит разных обитателей дистопичного мира будущего: робота-психолога, боевого робота-собаку и сервисных ботов, сошедших с ума.