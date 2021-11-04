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В Хабаровском крае разыграют три тонны угля среди вакцинированных

Виктория Шанина
Сегодня в 12:40

Среди вакцинированных от коронавируса жителей района имени Лазо Хабаровского края разыграют призы. Об этом главврач местной больницы Илья Арония рассказал в своем инстаграме.

Арония назвал это «стимулирующим мероприятием для привившихся». Участвовать смогут граждане, которые прошли вакцинацию с 1 по 30 ноября. Результаты объявят 1 декабря.

В числе подарков: медкомиссия, стоматологическая и парикмахерская услуги, абонемент в тренажерный зал, три тонны угля и микроволновая печь. Победители смогут отдать свои сертификаты другим людям, но только вакцинированным.

По словам главного специалиста отдела культуры, молодежной политики и спорта администрации района Анастасии Сахаровой, после объявления розыгрыша резко увеличились число желающих привиться. Если в сентябре их было 15-20 человек в день, то теперь — около 100.

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