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В России заработал сервис Apple Fitness+

Дарья Мельникова
Сегодня в 11:53

Сервис Fitness+, созданный специально для Apple Watch, заработал в России и еще 14 странах мира. Об этом «Афише Daily» рассказали в пресс-службе компании.

Теперь пользователям доступны 11 видов тренировок различной продолжительности: йога, танцы, велотренировка, пилатес, кор-тренировка, гребля, занятия на эллипсоиде, гребля, осознанное восстановление, а также силовые и высокоинтенсивные тренировки. Все они дополнены треками современных музыкантов, которые будут звучать независимо от длительности тренировки.

В сервисе также есть девять видов медитаций под руководством тренеров: «Целеустремленность», «Доброта», «Благодарность», «Осознанность», «Креативность», «Мудрость», «Спокойствие», «Концентрация» и «Стрессоустойчивость». Каждый сеанс длится пять, десять или двадцать минут.

«Сервис Fitness+ создан для всех без исключения. Тренировки и медитации от разнообразной команды харизматичных, вдохновляющих и дружелюбных тренеров подойдут всем пользователям независимо от уровня их подготовки», — отметил вице-президент Apple по технологиям для фитнеса Джей Бланик.

Fitness+ доступен на английском языке с русскими субтитрами. Стоимость подписки составляет 249 рублей в месяц или 1490 рублей в год по окончании пробного периода. Сервис таже включен в премиум-подписку Apple One Premier, которую можно приобрести за 995 рублей в месяц. Ей могут пользоваться до шести человек.

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