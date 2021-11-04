В России заработал сервис Apple Fitness+

Сервис Fitness+, созданный специально для Apple Watch, заработал в России и еще 14 странах мира. Об этом «Афише Daily» рассказали в пресс-службе компании.

Теперь пользователям доступны 11 видов тренировок различной продолжительности: йога, танцы, велотренировка, пилатес, кор-тренировка, гребля, занятия на эллипсоиде, гребля, осознанное восстановление, а также силовые и высокоинтенсивные тренировки. Все они дополнены треками современных музыкантов, которые будут звучать независимо от длительности тренировки.

В сервисе также есть девять видов медитаций под руководством тренеров: «Целеустремленность», «Доброта», «Благодарность», «Осознанность», «Креативность», «Мудрость», «Спокойствие», «Концентрация» и «Стрессоустойчивость». Каждый сеанс длится пять, десять или двадцать минут.