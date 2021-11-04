В сети появился новый трейлер ремейка комедии «Один дома»

В ролике показали безумные ловушки Макса, которые он соорудил специально для грабителей. Давним поклонникам оригинальной серии фильмов «Один дома» они могут показаться знакомыми. Например, заморозка подъездной дорожки с помощью садового шланга или разбросанные по дому мелкие детали игрушек. Все это было в первом фильме с Маколеем Калкиным.

Сюжет перезапуска практически не отличается от оригинального фильма. Семья мальчика уезжает в рождественский отпуск и забывает его дома. Ему предстоит защищаться от злоумышленников, и в этом ребенку помогут самодельные ловушки.

Нового главного героя сыграет Арчи Йейтс («Кролик Джоджо»). Также в ролях: Элли Кемпер, Роб Дилейни, Тимоти Симонс, Элли Маки, Эшлинг Би и Кенан Томпсон. В фильме также появится Девин Рэтрей в роли повзрослевшего Базза МакКалистера.

Ремейк поставил Дэн Мейзер — режиссер фильмов «Кто есть Америка?» и «Дедушка легкого поведения». Сценаристами выступили авторы шоу «Saturday Night Live» Мики Дей и Стритер Сейделл.

Первый трейлер перезапуска вышел 12 октября. Зрителям новая версия не понравилась — дизлайков у ролика в три раза больше, чем лайков.