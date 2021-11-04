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«Росгосстрах» вернул взысканные деньги матери погибшего под поездом школьника

Дарья Мельникова
Сегодня в 10:29

Страховая компания «Росгосстрах» вернула семье погибшего школьника под колесами «Ласточки» в Подмосковье, 395 тыс. рублей, которые ранее взыскала за ремонт поезда. Об этом сообщает «Дождь»* со ссылкой на родственницу мальчика Ольгу Лучко.

Она рассказала, что юристы «Росгосстраха» попросили семью составить заявление о выплате 395 тыс. рублей, после чего им вернули эту сумму.

Ранее страховая компания потребовала возместить сумму, затраченную РЖД на ремонт электрички, в размере 400 972 рублей. По версии «Росгосстраха», столкновение произошло по вине школьника.

Мать выплатила указанную сумму, не дожидаясь 10 дней, установленных страховой компанией. В противном случае дело бы дошло до суда, где сумма взыскания может вырасти на 25%, а суд может взыскать с них имущество — об этом компания напомнила в досудебной претензии.

После освещения инцидента в СМИ «Росгосстрах» заявил, что вернет взысканные с семьи школьника деньги.

15-летний подросток погиб в 2019 году на железнодорожных путях в Солнечногорске. Утром он переходил пути по наземному переходу на станции Поварово в наушниках и не заметил проходящего поезда Тверь — Москва.

* «Дождь» признан Минюстом СМИ-иноагентом.

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