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В Петербурге задержали горожан, надевших варежки на конные статуи

Юлия Онодэра
Вчера в 23:39

В Петербурге задержали троих горожан, которые надели вязаные варежки на скульптуры Диоскуров и их коней перед Конногварейским манежем. Об этом сообщила «Фонтантка».

Двое молодых людей натянули на копыта коней и руки Диоскуров красные варежки утром 3 ноября. Их подруга снимала процесс на видео. Позднее эти же люди попытались «одеть» и статуи авторства Петра Клодта на Аничковом мосту.

Но «утеплить» эти монументы не удалось. Полицейские увезли всех троих «декораторов» в отделение Центрального района для дачи объяснений. «Фонтанка» утверждает, что задержанные являются блогерами, им 19, 29 и 27 лет.

Они, по информации издания, «наряжали» памятники, потому что тем тоже может быть холодно. Кроме того, молодые люди хотели напомнить жителям города о необходимости теплее одеваться с приходом холодов.

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