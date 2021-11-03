В Петербурге задержали горожан, надевших варежки на конные статуи

В Петербурге задержали троих горожан, которые надели вязаные варежки на скульптуры Диоскуров и их коней перед Конногварейским манежем. Об этом сообщила «Фонтантка».
Двое молодых людей натянули на копыта коней и руки Диоскуров красные варежки утром 3 ноября. Их подруга снимала процесс на видео. Позднее эти же люди попытались «одеть» и статуи авторства Петра Клодта на Аничковом мосту.
Но «утеплить» эти монументы не удалось. Полицейские увезли всех троих «декораторов» в отделение Центрального района для дачи объяснений. «Фонтанка» утверждает, что задержанные являются блогерами, им 19, 29 и 27 лет.
Они, по информации издания, «наряжали» памятники, потому что тем тоже может быть холодно. Кроме того, молодые люди хотели напомнить жителям города о необходимости теплее одеваться с приходом холодов.