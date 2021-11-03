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Создатели «Симпсонов» выпустят спецэпизод совместно с Disney. В нем Гомер встретит Гуфи

Юлия Онодэра
Сегодня в 22:29

Создатели мультсериала «Симпсоны» выпустят специальный эпизод совместно с аниматорами студии Disney. Он выйдет в ноябре на стриминговом сервисе Disney+. Об этом рассказал твиттер-аккаунт платформы.

Выпуск появится в онлайн-кинотеатре 12 ноября, в день запуска Disney+. Сервис появился два года назад, сперва только в США, Канаде и Нидерландах. Спецэпизод будет называться «The Simpsons in Plusaversary» («Симпсоны в Плюсогодовщину»).

Судя по анонсу, в короткометражке Гомер Симпсон встретится с Гуфи — придуманным в 1932 году антропоморфным псом и другом Микки Мауса и Дональда Дака. Центральным событием видео станет вечеринка в честь годовщины Disney+, на которую не позовут Гомера.

В этот же день на стрим-платформе также выйдет короткометражный спин-офф мультфильма «Лука» под названием «Чао Альберто», анимационная лента по мотивам «Холодного сердца», второй сезон «Мира по Голдблюму» и спецпроект о Бобе Фетте.

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