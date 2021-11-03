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IKEA впервые с 2019 года повысит цены на товары. Чистая прибыль компании падает второй год подряд

Рустам Абдуллин
Сегодня в 22:50

Финансовый директор IKEA Мартин ван Дам объявил о повышении цен на товары впервые с 2019 года. Компания столкнулась с подорожанием сырья и логистическими проблемами, рассказал он Financial Times.

По словам ван Дама, рост стоимости зависит в том числе и от ретейлеров, которые могут пойти на на снижение рентабельности, тем самым оставив цены на прежнем уровне. Однако головной офис IKEA больше не может сдерживать их на прежнем уровне: подорожание продукции будет больше, чем в 2019 году, уточнил финдиректор.

Чистая прибыль Inter IKEA, владельца бренда, за год упала на 17% — до 1,4 млрд евро, в то время как онлайн-продажи и продажи через франчайзинг выросли на 6% — до рекордных 41,9 млрд евро. Падение чистой прибыли компания фиксирует уже второй год подряд.

«В следующем финансовом году (до августа 2022 года) мы продолжаем ориентироваться на проблемы у поставщиков, рост цен сырья и энергии. Следующий год не будет легче, чем 2021, он будет труднее… это сильно съедает нашу рентабельность», — сказал ван Дам. Только на устранение сбоев в цепочке поставок компания потратила 250 млн евро, закупив свои контейнеры для перевозки товаров на поездах, а не кораблями.

Также ван Дам отметил, что переход в онлайн был «большим сдвигом» для IKEA, но вместе с этим клиенты стали тратить меньше денег. Они перестали делать импульсивные покупки, характерные для традиционных походов в магазин.

В середине октября гендиректор Inter IKEA Джон Абрахамссон Ринг заявил, что компания прогнозирует дефицит товаров до августа 2022 года из‑за проблем с поставками. Однако тогда он сказал, что компания не планирует повышать цены в рознице, несмотря на рост затрат.

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