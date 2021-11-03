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Суд продлил арест Хованскому, Jay-Z появился в Instagram и другие новости дня
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В Нижегородской области на уроках ОБЖ начали использовать VR-очки. Они моделируют опасные ситуации 17:41
В Хабаровском крае с декабря начнут проверять QR-коды при покупке авиабилетов и на входах в аэропорт 17:40
Петербургские курьеры Delivery Club объявили забастовку. В компании это отрицают 17:31
Вузы Москвы и Подмосковья проведут эксперимент по введению QR-кодов для посещения университетов 16:50
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Дайджест

Суд продлил арест Хованскому, Jay-Z появился в Instagram и другие новости дня

Дарья Мельникова
Сегодня в 20:32

В России зафиксировали новый антирекорд по смертности от коронавируса — умерли 1189 человек за сутки. Выявлены 40 443 случая заражения, выздоровели 32 807 человек.

В Москве и Подмосковье режим нерабочих дней не будут продлевать после 7 ноября. С 8 ноября регионы вернутся к нормальной жизни, но с сохранением ряда ограничений.

Грузовой самолет Ан-12 белорусской авиакомпании «Гродно» разбился под Иркутском. Погибли семь человек. По предварительным данным, катастрофа произошла из‑за ошибки пилотирования или технической неисправности.

В Петербурге суд продлил арест блогеру Юрию Хованскому на два месяца. Он будет находиться в СИЗО до 8 января 2022 года.

Иван Сафронов попал в карцер в СИЗО «Лефортово». Он вместе с соседом по камере попытался настроить телевизор и прикрепил антенну к стене. Это, как оказалось, запрещено правилами изолятора.

В вузах Москвы и Подмосковья экспериментально введут QR-коды для посещения университетов. Таким образом ректоры планируют повысить процент привитых студентов.

С 2022 года Росгвардия и Федеральная служба охраны, а также подведомственные им учреждения смогут не раскрывать все свои закупки. Их уже засекречивают Минобороны, ФСБ и СВР.

Три четверти россиян не слышали о присуждении Нобелевской премии мира главреду «Новой газеты» Дмитрию Муратову. 72% не смогли назвать других соотечественников, которые когда‑либо получали награду.

Основатель Amazon Джефф Безос предлагал Тому Хэнксу отправиться в космос. Но актер отказался. Полет обошелся бы кинозвезде в 28 млн долларов. «Я не бедствую, но столько платить не буду!» — заявил актер.

Рэпер Jay-Z впервые зарегистрировался в Instagram. За сутки на него подписались 2 млн пользователей.

Franz Ferdinand выпустили черно-белый клип о дружбе, которая закончилась. В нем можно увидеть новую барабанщицу группы Одри Тейт.

Netflix опубликовал трейлер второй части финального сезона «Бумажного дома». В нем показали кадры столкновения банды Профессора с армией военных.

София Бутелла снимется в главной роли в фильме Зака Снайдера «Мятежная луна» для Netflix. Она сыграет девушку, желающую освободить свою родную колонию на краю галактики от тирана.

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