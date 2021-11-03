На некоторых улицах Москвы ограничили скорость автомобилей до 30 км/ч

Теперь автомобилистам нужно будет ездить медленнее по Малой Дмитровке, Малой Бронной, Большой Никитской улице и Варварке. Впрочем, по данным ведомства, средняя скорость движения на этих дорогах и ранее не превышала 30 км/ч.

На нескольких центральных улицах Москвы допустимую скорость автомобилей ограничили до 30 км/ч. Это сделали для увеличения безопасности города для пешеходов. Об этом сообщил столичный департамент транспорта.

Например, по Варварке машины двигались в среднем со скоростью 18 км/ч, по Большой Никитской и Малой Бронной — 19 км/ч, а по Малой Дмитровке — 23 км/ч. Но ранее максимальная допустимая скорость составляла на этих участках 60 км/ч.

В Дептрансе отметили, что на этих улицах «много популярных заведений, офисов, кафе, между которыми перемещается очень большое количество людей». По мнению специалистов ведомства, «после изменений аварий с пешеходами будет намного меньше».

В мае ГИБДД Москвы поддержала идею об ограничении максимально допустимой скорости на некоторых улицах столицы. Инспекция вместе с ЦОДД выступает за то, чтобы на каждой улице города была назначена своя скорость движения.