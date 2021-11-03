Microsoft представил проект собственной метавселенной. Она ориентирована на удаленную работу

ИТ-компания Microsoft представила проект собственной метавселенной — цифрового пространства, в котором виртуальный и реальный миры связаны с помощью AR- и VR-технологий. Об этом компания заявила в своем блоге.
На первом этапе метавселенная будет охватывать только рабочий аспект взаимодействия в киберпространстве — она появится в сервисе для совместной удаленной работы Microsoft Teams. У пользователей будет возможность создавать трехмерных аватаров и коммуницировать с их помощью в виртуальном мире — в том числе участвовать в совещаниях и обсуждениях.
Компания анонсировала набор из нескольких 3D-комнат, в которые можно добавить доску для записей, экраны для показа презентаций, роликов и фотографий, а также объемные модели разрабатываемых продуктов. Также аватары смогут совместно работать в приложениях Microsoft, например, в PowerPoint.
Чтобы упростить коммуникацию и уменьшить языковой барьер, ИТ-гигант встроит в метавселенную возможность перевода и дублирование речи текстом.
В перспективе пользователи смогут создавать цифровые копии офисов своих компаний и любые другие пространства. Компания обещает, что работать в виртуальном мире можно будет как с использованием VR-очков, так и при помощи обычных смартфонов и ПК.
Другое нововведение также касается трехмерных аватаров — их можно будет использовать вместо трансляции видео во время конференций в Teams. Камера при этом будет отключена, а искусственный интеллект подберет аватару мимику исходя из интонации говорящего. «Эта функция призвана снизить градус формализма на рабочих встречах и прибавить вовлеченности участникам команды», — сообщил вице-президент Microsoft Джефф Тепер.
Компания также рассчитывает, что использование 3D-образов в видеоконференциях станет первым шагом для тех, кто пока считает концепцию метавселенной слишком сложной для понимания.
Новые функции планируют запустить для пользователей в середине 2022 года. Как и другие продукты Microsoft, возможность работать в трехмерном виртуальном мире, который тесно связан с реальным, будут продавать корпоративным клиентам.
Объем нововведений Microsoft пока значительно меньше, чем у Facebook, которая анонсировала, что вскоре закончит развиваться по модели социальной сети и начнет работать как компания-метавселенная — и даже сменила имя на Meta. Однако разработчики сообщают, что это первая из всех метавселенных Microsoft — всего их будет несколько, но данные о других пока не раскрываются.