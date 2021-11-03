Microsoft представил проект собственной метавселенной. Она ориентирована на удаленную работу

ИТ-компания Microsoft представила проект собственной метавселенной — цифрового пространства, в котором виртуальный и реальный миры связаны с помощью AR- и VR-технологий. Об этом компания заявила в своем блоге. На первом этапе метавселенная будет охватывать только рабочий аспект взаимодействия в киберпространстве — она появится в сервисе для совместной удаленной работы Microsoft Teams. У пользователей будет возможность создавать трехмерных аватаров и коммуницировать с их помощью в виртуальном мире — в том числе участвовать в совещаниях и обсуждениях. Компания анонсировала набор из нескольких 3D-комнат, в которые можно добавить доску для записей, экраны для показа презентаций, роликов и фотографий, а также объемные модели разрабатываемых продуктов. Также аватары смогут совместно работать в приложениях Microsoft, например, в PowerPoint.

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Чтобы упростить коммуникацию и уменьшить языковой барьер, ИТ-гигант встроит в метавселенную возможность перевода и дублирование речи текстом. В перспективе пользователи смогут создавать цифровые копии офисов своих компаний и любые другие пространства. Компания обещает, что работать в виртуальном мире можно будет как с использованием VR-очков, так и при помощи обычных смартфонов и ПК. Другое нововведение также касается трехмерных аватаров — их можно будет использовать вместо трансляции видео во время конференций в Teams. Камера при этом будет отключена, а искусственный интеллект подберет аватару мимику исходя из интонации говорящего. «Эта функция призвана снизить градус формализма на рабочих встречах и прибавить вовлеченности участникам команды», — сообщил вице-президент Microsoft Джефф Тепер.

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