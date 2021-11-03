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Роспотребнадзор продлил запрет на массовые мероприятия в школах до 2024 года

Юлия Онодэра
Сегодня в 18:29

Роспотребнадзор продлил запрет на массовые мероприятия в школах вплоть до 1 января 2024 года. Он этом сообщается в документе на портале правовой информации.

Согласно санитарным правилам, действующим в период пандемии COVID-19, занятия могут проводиться при минимальном контакте между учащимися. Для этого должно быть скорректировано расписание уроков и перемен.

За каждым классом в школе требуется закрепить отдельный кабинет, в нем должны проводиться занятия по всем предметам. Мероприятия с участием школьников из разных классов запрещены. Эти же нормы действовали в стране с лета 2020 года.

Правила уже продлевали однажды — в декабре 2020 года. Тогда ведомство решило сохранить антикоронавирусные меры до 1 января 2022 года. Очевидно, текущая эпидемиологическая ситуация подтолкнула Роскомнадзор к новому продлению.

За последние сутки в России выявили 40 443 случая коронавируса. Только в Москве заразились 6827 человек. Умерли за день 1189 заболевших — это антирекорд за все время пандемии.

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