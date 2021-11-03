Jay-Z зарегистрировался в инстаграме. За сутки на него подписались 2 млн человек

Рэпер Jay-Z впервые зарегистрировался в инстаграме. За сутки на него подписались 2 млн пользователей.
Он подписался всего лишь на одного человека — свою жену Бейонсе и опубликовал пост с постером киноленты Джеймса Сэмюэля «Тем больнее падать», который вышел на Netflix 3 ноября.
Jay-Z выступил продюсером фильма и заглавного саундтрека к нему. Он также появился на двух треках: «Guns Go Bang» с Kid Cudi и «King Kong Riddim» с Jadakiss и Conway the Machine.
Фильм рассказывает о темнокожем ковбое по имени Нэт Лав, который родился на рабовладельческой плантации, а позже сбежал на Дикий Запад. По сюжету он узнает, что его давний враг Руфус Бак сбегает из‑под стражи и решает выследить противника, чтобы взять правосудие в свои руки.
В фильме сыграли Джонатан Мейджорс («Страна Лавкрафта»), Идрис Эльба («Большая игра»), Реджина Кинг («Враг государства»), Лейкит Стэнфилд («Достать ножи») и Зази Битз («Джокер»). Сценарий Сэмюэль написал вместе с автором «Иллюзии обмана» Боузом Якином.