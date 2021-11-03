Суд продлил меру пресечения Юрию Хованскому. Блогер останется в СИЗО до января

Куйбышевский районный суд Петербурга продлил арест блогеру Юрию Хованскому на два месяца. Он будет находится в СИЗО до 8 января 2022 года, сообщает объединенная пресс-служба судов города.

На продлении меры пресечения настаивало следствие, обосновывая это тем, что до конца расследовать дело пока что невозможно — нет заключения экспертов и ответов на запросы в службы безопасности Google и Microsoft.

Во время заседания суда Хованский заявил, что страдает от «проблем с кровообращением и органами» и «не выживет в СИЗО». Он попросил дать ему встретить Новый год с близкими. Адвокат обвиняемого утверждал, что следствие не предоставило никаких доказательств, что тот может скрыться или мешать расследованию, и просил избрать его подзащитному домашний арест.

Хованский также добавил, что сделал пожертвование в благотворительный фонд, просил прощения за песню и напомнил, что «непричастен к совершению преступления в действующей на тот момент редакции закона». Полный текст обращения опубликовали в телеграм-канале Baza.