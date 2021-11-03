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Суд продлил меру пресечения Юрию Хованскому. Блогер останется в СИЗО до января

Рустам Абдуллин
Сегодня в 18:12

Куйбышевский районный суд Петербурга продлил арест блогеру Юрию Хованскому на два месяца. Он будет находится в СИЗО до 8 января 2022 года, сообщает объединенная пресс-служба судов города.

На продлении меры пресечения настаивало следствие, обосновывая это тем, что до конца расследовать дело пока что невозможно — нет заключения экспертов и ответов на запросы в службы безопасности Google и Microsoft.

Во время заседания суда Хованский заявил, что страдает от «проблем с кровообращением и органами» и «не выживет в СИЗО». Он попросил дать ему встретить Новый год с близкими. Адвокат обвиняемого утверждал, что следствие не предоставило никаких доказательств, что тот может скрыться или мешать расследованию, и просил избрать его подзащитному домашний арест.

Хованский также добавил, что сделал пожертвование в благотворительный фонд, просил прощения за песню и напомнил, что «непричастен к совершению преступления в действующей на тот момент редакции закона». Полный текст обращения опубликовали в телеграм-канале Baza.

Ваша честь, я ни о чем в своей жизни не жалею больше, чем об этой злосчастной шутке. Но разве это повод мучить меня? Я могу содержаться под домашним арестом. Да, у меня дурацкое чувство юмора, но неужели это причина ломать мою жизнь?
Юрий Хованский
Блогер

Юрий Хованский обвиняется в оправдании терроризма из‑за песни про захват заложников во время мюзикла «Норд-Ост», которую он исполнял на стриме ютьюбера Андрея Нифедова. Также два ее фрагмента были опубликованы на ютьюб-канале с семью подписчиками.

Хованского задержали в его квартире 9 июня. Он признал вину только в исполнении песни про «Норд-Ост», а не в ее распространении.

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