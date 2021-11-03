В Нижегородской области на уроках ОБЖ начали использовать VR-очки. Они моделируют опасные ситуации

В школах Дзержинска и Нижнего Новгорода начали использовать VR-очки на уроках основ безопасности жизнедеятельности. С их помощью моделируют опасные ситуации. Об этом сообщила «Российская газета».

Ученикам предлагают столкнуться в виртуальном пространстве с пожаром, землетрясением или аварией. Иммерсивный опыт, как считают педагоги и разработчики программы, должен помочь детям научиться верно действовать в подобных обстоятельствах.

По словам школьников, такие уроки — гораздо увлекательнее обычных. На них класс делят на команды, и те соревнуются друг с другом. «Такой современный формат близок детям и должен сказаться на восприятии учебного материала», — считает мэр Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев.

Градоначальник отметил, что намерен распространить эксперимент, начатый пятью школами Дзержинска, на все нижегородские школы уже до конца года. Учащимся предложат, помимо программ ОБЖ, еще и модули по химии, физике и биологии.

По словам директора компании-разработчика проекта «Иммерсивная школа. VRшкола» Михаила Евстифеева, специалисты также занимаются VR-уроками по мировой художественной культуре, истории и технологии. Их внедрят в учебных заведениях позднее.

«В процессе игры школьник создает свой аватар, который будет развиваться по мере того, как учащийся достигает поставленных задач. Это поможет немного развлечься во время достижения целей. Можно выдать доступ к игре родителям, чтобы они награждали ребенка игровыми очками дома, контролируя таким образом выполнение домашнего задания», — сказал Евстифеев.

Разработчики подходят к созданию курсов креативно. Например, для изучения физики они придумали сценарий с космическими гонками на летательных аппаратах, для освоения химии — сценарий с созданием смартфона из материалов, которые можно найти на астероиде.

Присоединиться к проекту может любая школа. Чтобы внедрить VR-классы, необходимо подать заявку в региональное министерство образования или в Нижегородский институт развития образования.