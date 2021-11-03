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Леди Гага в течение девяти месяцев говорила с итальянским акцентом в период съемок «Дома Gucci»

Дарья Мельникова
Сегодня в 17:48

Актриса и певица Леди Гага на протяжении девяти месяцев каждый день разговаривала с итальянским акцентом в период съемок «Дома Gucci». Об этом она рассказала в интервью британскому журналу Vogue.

«Прошло три года с тех пор, как я начала работать над этим, и я буду полностью честна и прозрачна: я жила как она [Патриция Реджани] полтора года. Я говорила с акцентом в течение девяти месяцев вне камеры. Я всегда была с ней», — отметила артистка.

Гага рассказала, что специально перекрасилась в темный цвет и начала жить и вести себя , как Реджани.

«Я тоже начала фотографировать. У меня нет доказательств того, что Патриция была фотографом, но я подумала, что в качестве упражнения и поиска ее интересов в жизни я стану фотографом, поэтому я везде брала с собой камеру», — добавила она.

Артистка также рассказала, что в какой‑то момент, ближе к концу съемок испытала «психологические трудности» из‑за длительного нахождения в образе Реджани.

«Помню, однажды я вышла в Италию в шляпе, чтобы прогуляться. Я не гуляла около двух месяцев и запаниковала. Мне показалось, что я попала на съемочную площадку», — добавила Гага.

В марте 2021 года Реджани раскритиковала Леди Гагу. «Меня очень раздражает тот факт, что Леди Гага играет меня в новом фильме Ридли Скотта, даже не проявив предусмотрительности и чуткости, чтобы прийти и встретиться со мной», — сказала она.

В интервью Vogue Гага впервые прокомментировала слова Реджани. Она отметила, что хотела самостоятельно подойти к этой истории «с точки зрения любопытной женщины, которая умеет читать между строк».

«Это значит, что никто не собирался говорить мне, кто такая Патриция Реджани, даже Патриция Реджани», — заявила артистка.

28 октября в сети появился второй трейлер фильма Ридли Скотта «Дом Gucci», который выйдет в российский прокат 2 декабря. Картина расскажет о знакомстве Патриции с Маурицио Гуччи, их несчастливом браке, а также покажет как именно Патриция спланировала хладнокровное убийство супруга.

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