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Эпидемиологи ВОЗ, Гарварда и других организаций оценили сроки окончания пандемии. Вот их прогнозы

Денис Ламехов
Сегодня в 18:16

Агентство Reuters опубликовало материал, в котором эпидемиологи и вирусологи из международных и правительственных организаций оценили сроки окончания пандемии коронавируса. Среди опрошенных — эксперты ВОЗ, Гарварда, Университета Вашингтона, Имперского колледжа Лондона и экс-представитель Министерства здравоохранения США.

Ученые сходятся во мнении, что первыми преодолеют проблему распространения вируса те страны, где высокий уровень вакцинации среди населения будет сочетаться с иммунитетом, который выработают переболевшие. Среди государств, где такая комбинация уже отмечена, названы США, Великобритания, Индия и Португалия.

При этом Китай и Сингапур вошли в группу стран с большой долей вакцинированных, но низким коллективным иммунитетом из‑за жестких карантинных мер. Россия и Румыния указаны в материале как страны с низким уровнем вакцинации — с ним связывают и последнюю вспышку вируса.

Никто из экспертов не исключил худшего сценария, в котором вирус постоянно мутирует и, таким образом, не дает сформироваться коллективному иммунитету. Однако они считают, что самый сложный этап пандемии завершится в 2022 году.

«За период между текущим моментом и концом следующего года мы возьмем распространение вируса под контроль и сможем значительно уменьшить заболеваемость и смертность», — заявила глава подразделения чрезвычайных заболеваний Всемирной организации здравоохранения, эпидемиолог Мария Ван Керкхове. В ВОЗ предполагают, что к концу 2022 года будет вакцинировано 70% населения планеты. «Если мы достигнем этого показателя, то окажемся в совершенно другой ситуации с эпидемиологической точки зрения», — добавила Ван Керкхове.

Вспышка «Дельта»-варианта вируса в США закончится уже в ноябре и станет последней, заявили сразу два эксперта — эпидемиолог Университета Вашингтона Крис Мюррей и экс-представитель Министерства здравоохранения страны Скотт Готлиб. Мюррей утверждает, что при отсутствии новых штаммов, заражающих сразу большое количество людей, спад заболеваемости начнется в следующем апреле. По мнению Готлиба, пандемия будет трансформироваться в эндемию (постоянное существование определенного заболевания на ограниченной территории. — Прим. ред).

По оценке исследователя из Гарварда Марка Липсича, мир будет выходить из пандемии «постепенно, страна за страной». Эпидемиолог Имперского колледжа Лондона Нейл Фергюсон заявил, что для Великобритании «наибольший отрезок пандемии уже остался позади».

Обращаясь к словам об эндемии, Мария Ван Керкхове отметила, что это не означает отсутствие опасности. Коронавирус останется и заразным, и смертоносным. Вирусолог Тревор Бедфорд из американского Научно-исследовательского института рака Фреда Хатчинсона оценивает количество смертей от вируса в штатах в 50-100 тыс. ежегодно. Для сравнения: от гриппа в США гибнет 30 тыс. человек в год.

Эксперты сравнивают будущий образ распространения вируса с малярией или корью, заболеваемость которой высокая в тех регионах, где люди не вакцинируются. Другие говорят, что болезнь может стать сезонной. Некоторые предполагают, что в случае мутаций мир перейдет на ежегодные дополнительные прививки, адаптированные под новый вариант.

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