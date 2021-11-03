Эпидемиологи ВОЗ, Гарварда и других организаций оценили сроки окончания пандемии. Вот их прогнозы

Агентство Reuters опубликовало материал, в котором эпидемиологи и вирусологи из международных и правительственных организаций оценили сроки окончания пандемии коронавируса. Среди опрошенных — эксперты ВОЗ, Гарварда, Университета Вашингтона, Имперского колледжа Лондона и экс-представитель Министерства здравоохранения США.

Ученые сходятся во мнении, что первыми преодолеют проблему распространения вируса те страны, где высокий уровень вакцинации среди населения будет сочетаться с иммунитетом, который выработают переболевшие. Среди государств, где такая комбинация уже отмечена, названы США, Великобритания, Индия и Португалия.

При этом Китай и Сингапур вошли в группу стран с большой долей вакцинированных, но низким коллективным иммунитетом из‑за жестких карантинных мер. Россия и Румыния указаны в материале как страны с низким уровнем вакцинации — с ним связывают и последнюю вспышку вируса.

Никто из экспертов не исключил худшего сценария, в котором вирус постоянно мутирует и, таким образом, не дает сформироваться коллективному иммунитету. Однако они считают, что самый сложный этап пандемии завершится в 2022 году.

«За период между текущим моментом и концом следующего года мы возьмем распространение вируса под контроль и сможем значительно уменьшить заболеваемость и смертность», — заявила глава подразделения чрезвычайных заболеваний Всемирной организации здравоохранения, эпидемиолог Мария Ван Керкхове. В ВОЗ предполагают, что к концу 2022 года будет вакцинировано 70% населения планеты. «Если мы достигнем этого показателя, то окажемся в совершенно другой ситуации с эпидемиологической точки зрения», — добавила Ван Керкхове.