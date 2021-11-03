перейти на мобильную версию сайта
да
нет
новости
Новости
Леди Гага в течение девяти месяцев говорила с итальянским акцентом в период съемок «Дома Gucci» 17:48
В Нижегородской области на уроках ОБЖ начали использовать VR-очки. Они моделируют опасные ситуации 17:41
В Хабаровском крае с декабря начнут проверять QR-коды при покупке авиабилетов и на входах в аэропорт 17:40
Петербургские курьеры Delivery Club объявили забастовку. В компании это отрицают 17:31
Вузы Москвы и Подмосковья проведут эксперимент по введению QR-кодов для посещения университетов 16:50
Эминем выступил вместе со своим кумиром LL Cool J, который вошел в Зал славы рок-н-ролла 16:41
Под Иркутском разбился грузовой Ан-12. Погибли семь человек Обновлено в 16:06
Pavel Starikov/Flickr
Мосгорсуд смягчил приговор мужчине за убийство гея на Курском вокзале 15:48
Бывших боссов ФИФА и УЕФА Блаттера и Платини обвинили в мошенничестве. В чем суть и что им грозит? 15:32
Музей транспорта открыл временную экспозицию «А.Ф.Андронов: думы о труде» 14:56
Rambler и «СберЗвук» узнали, какие жанры любят слушать россияне и сколько готовы тратить на подписки 14:47
«Кинопоиск» обновил визуальный стиль и отказался от HD в названии онлайн-кинотеатра 14:34
Juli Kosolapova/Unsplash
В Москве и Подмосковье не будут продлевать режим нерабочих дней 14:01
Опрос: только четверть россиян знают о присуждении нобелевки Муратову. Большинство это не интересует 13:40
Елизавета Минаева выпускает книгу «Сказки для взрослых девочек» 13:14
В Беларуси признали «Белсат» экстремистским формированием. Подписчикам могут грозить реальные сроки 12:04
В России за сутки от ковида скончались 1189 человек — это новый антирекорд по смертности 11:54
Маколей Калкин и Джаред Лето приняли участие в показе коллекции Gucci 11:43
Warner Bros./Nifty’s
Warner Bros. выпустит 100 тысяч NFT-аватаров в стиле «Матрицы». Их можно будет менять, съев таблетку 11:10
В Центре имени Гамалеи разработали тест, который определяет, вакцинирован человек или нет 10:52
Отключить рекламу

Вузы Москвы и Подмосковья проведут эксперимент по введению QR-кодов для посещения университетов

Дарья Мельникова
Сегодня в 16:50

Совет ректоров вузов Москвы и Подмосковья договорился провести эксперимент по введению QR-кодов для посещения университетов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на президента МФТИ Николая Кудрявцева.

По его словам, вузы договорились избегать введения жестких ковидных мер, увеличивая процент привитых студентов.

«Через какое‑то время должно произойти так, что у нас будут ковид-фри-территории, и такие, где по каким‑то причинам это не получается. Но опять же, если мы разрядим те аудитории, где есть непривитые студенты, мы тем самым уменьшаем вероятность заболеть», — отметил Кудрявцев.

Он уточнил, что в течение семи–десяти дней совет ректоров соберется вновь, чтобы проанализировать ситуацию и «сделать какие‑то коррективы».

Ранее Московский городской педагогический университет (МГПУ) принял решение ввести с 15 ноября QR-коды для посещения очных занятий. Студенты, которые не прошли вакцинацию и не имеют медотвод, смогут обучаться только на дистанционке.

Рекомендации партнеров
События недели на afisha.ru
мультфильм
Кощей. Начало
Анимационная деконструкция образа знаменитого русского злодея
поп
Disclosure
Изобретательные танцевальные хиты от легендарных продюсеров
мультфильм
Неисправимый Рон
Мальчишка пытается ужиться с бракованным глючным андроидом
мюзикл
Шахматы
Получите скидку 500₽ (не более 10% от стоимости билетов) при оплате билетов на мюзикл с помощью VK Pay на сайте afisha.ru с 4 октября по 4 ноября
боевик
Не время умирать
Новая агентка 007 научит Бонда жить в эпоху MeToo
живопись
Юрий Пименов
Первая персональная выставка советского классика в Третьяковке

Другие материалы по темам

Теги
ИТАР-ТАСС
Люди
Николай Кудрявцев
Афиша Daily Рекламодателям Редакция Теги Авторы Рубрики Спецпроекты Архив
Мобильная версия
Проекты «Афиши» Afisha.ru Афиша Дети Приложение «Афиши» Путеводители «Афиши» Афиша-Сериалы Eda.ru Пикник «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
© 1999–2021 ООО «Компания Афиша» Пользовательское соглашение
Ошибка в тексте
Отправить