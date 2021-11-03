Вузы Москвы и Подмосковья проведут эксперимент по введению QR-кодов для посещения университетов

Совет ректоров вузов Москвы и Подмосковья договорился провести эксперимент по введению QR-кодов для посещения университетов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на президента МФТИ Николая Кудрявцева.

По его словам, вузы договорились избегать введения жестких ковидных мер, увеличивая процент привитых студентов.

«Через какое‑то время должно произойти так, что у нас будут ковид-фри-территории, и такие, где по каким‑то причинам это не получается. Но опять же, если мы разрядим те аудитории, где есть непривитые студенты, мы тем самым уменьшаем вероятность заболеть», — отметил Кудрявцев.

Он уточнил, что в течение семи–десяти дней совет ректоров соберется вновь, чтобы проанализировать ситуацию и «сделать какие‑то коррективы».

Ранее Московский городской педагогический университет (МГПУ) принял решение ввести с 15 ноября QR-коды для посещения очных занятий. Студенты, которые не прошли вакцинацию и не имеют медотвод, смогут обучаться только на дистанционке.