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Мосгорсуд смягчил приговор мужчине за убийство гея на Курском вокзале

Дарья Мельникова
Сегодня в 15:48

Мосгорсуд на три месяца снизил срок Антону Бережному за нападение на гомосексуалов на Курском вокзале, в результате чего один мужчина погиб. Об этом сообщает РИА «Новости».

Суд освободил его от ответственности за побои из‑за истечения срока давности, а также учел смягчающие обстоятельства в виде статуса ветерана боевых действий и нагрудного знака «Гвардия».

Теперь Бережный будет отбывать наказание в исправительной колонии строгого режима сроком до 8 лет 9 месяцев.

9 июня Басманный суд Москвы приговорил Антона Бережного к 9 годам колонии за убийство гомосексуала в 2019 году.

По версии следствия, мужчина напал с ножом на Романа Едалова и Евгения Ефимова на Курском вокзале. Потерпевшие возвращались из гей-клуба. Ефимов был ранен, а Едалов погиб на месте. Выживший мужчина заявил, что нападение было связано с их сексуальной ориентацией, Бережной назвал их «*******» и «сволочами».

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