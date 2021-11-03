Музей транспорта открыл временную экспозицию «А.Ф.Андронов: думы о труде»

Музей транспорта Москвы открыл временную экспозицию «А.Ф.Андронов: думы о труде» в рамках выставки «Мечта Москвича». Об этом «Афише Daily» сообщила пресс-служба музея.

Экспозиция рассказывает о наследии, многогранной личности и этапах жизненного пути создателя автомобилей «Москвич» и главного конструктора завода МЗМА-АЗЛК Александра Федоровича Андронова.

Она разделена на четыре раздела: «Начало» о детстве и семье Андронова, «НАТИ и автопробеги» — первые конструкторские работы и учеба в техникуме, «С искусством рядом» — талант и тяга к изобразительному искусству, а также «Думы о труде» — последние годы и воспоминания.

В рамках экспозиции также представлены личные вещи конструктора: рисунки, оригинальный кульман, чертежи автомобилей и макет модели ЗИС 42М — советского полугусеничного грузовика.

Выставка находится в павильоне «Транспорт СССР» на ВДНХ и продлится три месяца. Стоимость билетов: стандартный — 400 рублей, льготный — 250, семейный (2 взрослых, 2 детей от 7 до 16 лет включительно) — 900. В стоимость билетов входит посещение экспозиции «А.Ф.Андронов: думы о труде» и выставки «Мечта Москвича».