В Москве и Подмосковье не будут продлевать режим нерабочих дней

В Москве режим нерабочих дней не будут продлевать после 7 ноября. Об этом заявил мэр города Сергей Собянин в ходе осмотра нового эндоскопического центра ГКБ им. Буянова.

По мнению градоначальника, ситуация с коронавирусом в столице стабилизировалась. «Динамика заболевания стабилизировалась, это касается и выявляемости, и госпитализации тяжелой формы. Это позволяет сделать вывод, что с понедельника нерабочие дни продлены не будут», — цитирует его слова «Интерфакс».

Мэр отметил, что с 8 ноября город возвращается к нормальной жизни, но с сохранением ряда ограничений. А именно: в музеи и театры можно будет попасть только по QR-кодам, непривитые пожилые москвичи обязаны сохранять домашний режим, 30% сотрудников должны быть переведены на удаленку.

В Подмосковье нерабочие дни тоже продлевать не будут. С 8 ноября люди вернутся к привычному режиму работы, а школьники — в классы. Кафе и рестораны, торговые центры и компании сферы услуг смогут открыться, передает телеканал «360» со ссылкой на губернатора области Андрея Воробьева.

«Меры безопасности, безусловно, остаются — мы просим наших работодателей оставить на удаленке не менее 30% персонала, а также сохранить дистанционный режим для всех сотрудников старше 60 лет. А тем, кто еще не сделал прививку, очень рекомендуем найти время посетить ближайший пункт вакцинации», — заявил Воробьев.

20 октября Владимир Путин подписал указ о режиме нерабочих дней с 30 октября по 7 ноября, который распространяется на всю Россию. Несколько субъектов, включая Москву и Подмосковье, объявили на этот период частичный локдаун.

Ряд регионов ввели нерабочие дни досрочно — до 30 октября, некоторые успели продлить их и после 7 ноября. В числе последних сейчас четыре области: Челябинская, Курская, Томская и Новгородская.