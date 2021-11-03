«Кинопоиск» обновил визуальный стиль и отказался от HD в названии онлайн-кинотеатра

«Кинопоиск» представил новый визуальный стиль и логотип в преддверии своего 18-летия. Об этом «Афише Daily» рассказали в пресс-службе компании.
Новый логотип представляет собой букву К с несколькими дополнительными лучами. По задумке это метафора объединения людей, которых притягивает сила историй.
«Кинопоиск» теперь пишется на логотипе буквами одинакового размера: раньше первая К, а также П были заглавными, остальные — строчными. От добавки HD в названии онлайн-кинотеатра решили отказаться.
Бренд-айдентика включает в себя новый шрифт (SangBleu Sunrise), визуальные элементы и акцентные цвета. К привычному оранжевому добавились два новых — ярко-бирюзовый и цвет лайма.
Новый дизайн будет применяться в заставках, трейлерах, постерах, интерфейсах сервиса и внешних коммуникациях. На сайте, в приложениях для телефонов и телевизоров вскоре появится обновленный логотип, изменятся иконки приложений. Это произойдет постепенно — в зависимости от платформы. В компании отмечают, что изменения затронут только визуальный стиль.
Над дизайном команда медиасервисов «Яндекса» работала с несколькими агентствами. В разработке бренд-платформы участвовали DixonBaxi и Depot, новый логотип и шрифт создавался с Contrast Foundry, визуальное воплощение айдентики — с Tuman Studio.
В марте 2021 года «Яндекс» сменил логотип, который просуществовал почти 13 лет. Дизайнеры разработали новый знак (белая буква Я в красном круге) и шрифт логотипа, а также поменяли поисковую строку в браузере «Яндекса» — она стала прямоугольной и больше не похожа на стрелку.