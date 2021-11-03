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Rambler и «Сберзвук» узнали, какие жанры любят слушать россияне и сколько готовы тратить на подписки

Рустам Абдуллин
Сегодня в 14:47

Rambler&Co и «Сберзвук» спросили россиян о музыкальных предпочтениях и о том, сколько пользователи готовы тратить на подписки. Результатами опроса медиахолдинг и аудиосервис поделились с «Афишей Daily».

В категории 18-24 лет наибольшей популярностью пользуются жанры классика (14%), рок (12%) и поп-музыка (10%). В возрасте 25-35 лет первое место занял рок (18%), на втором оказалась поп-музыка (14%), следом идут классика и электроника (9%)

Люди постарше — 36-45 лет — чаще всего слушают рок (19%), затем поп-музыку (17%) и классическую музыку (13%). Опрошенные старше 45 лет тоже предпочитают классику (20%), но также русский шансон (17%) и рок (15%).

Согласно статистике «Сберзвука», в топе жанров всех возрастов первую строчку занимает поп, вторую и третью — хип-хоп и электроника. Замыкают пятерку рок и альтернатива.

У большинства пользователей есть только одна подписка на музыкальный стриминг, чаще всего их покупает молодая аудитория, тогда как люди постарше примерно в половине случаев слушают песни по радио.

Самая популярная причина, по которой юзеры оформляют подписки, — это экономия времени на поиск музыки. Оптимальной ценой на стриминговые сервисы более половины респондентов назвали сумму от 50 до 100 рублей ежемесячно.

Меломаны младше 25 лет слушают музыку чаще остальных — 36% опрошенных проводят с любимыми исполнителями весь день, но чем старше по возрасту, тем меньше этот процент. В возрасте от 18 до 45 лет слушают плейлисты с разным набором треков, тогда как люди постарше в большинстве своем выбирают любимых исполнителей и слушают их треки в случайном порядке.

Большинство пользователей в разных возрастных группах слушают музыку со смартфонов (от 42% до 53%). Только респонденты старше 45 лет чаще слушают аудио с компьютера или ноутбука. На втором месте профессиональные колонки и аудиосистема в автомобиле.

Опрос проходил на портале «Рамблер» с 24 октября по 1 ноября 2021 года, охват составил более 1,3 млн пользователей, среди которых 68% мужчин и 32% женщин.

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