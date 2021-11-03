Бывших боссов ФИФА и УЕФА Блаттера и Платини обвинили в мошенничестве. В чем суть и что им грозит?

Экс-президенту ФИФА Йозефу Блаттеру и бывшему руководителю УЕФА Мишелю Платини предъявлены обвинения в мошенничестве. Об этом сообщает Associated Press.

Расследование длилось на протяжении шести лет. Его вели власти Швейцарии — штаб-квартира ФИФА расположена в Цюрихе, Блаттер является швейцарским гражданином. Боссов мирового и европейского футбола обвиняют в незаконном получении 2 млн швейцарских франков (2,2 млн долларов по текущему курсу) из бюджета организации.

Прокуратура разбиралась в событиях двадцатилетней давности. С 1998 по 2002 год Платини работал консультантом Блаттера, который тогда был президентом ФИФА. Ежегодный гонорар Платини составлял 300 тыс. швейцарских франков. Спустя восемь лет после ухода с должности советника он заявил, что организация должна ему еще 2 млн франков за выполненную работу. С помощью Блаттера в 2011 году платеж был выполнен.

Швейцарские власти подозревали, что законных оснований для перевода суммы на счета Платини нет. Собранные доказательства это подтвердили. «Сделка нанесла ущерб бюджету ФИФА», — сообщили в прокуратуре.

Глав мирового футбола обвинили в мошенничестве, хищении средств и подделке документов. Они отвергли обвинения, сославшись на заключенную двадцать лет назад устную договоренность. «В деле достаточно документов и показаний свидетелей, доказывающих невиновность моего подзащитного. Я на сто процентов уверен, что мы сможем доказать это в суде», — заявил адвокат Платини.