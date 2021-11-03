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Бывших боссов ФИФА и УЕФА Блаттера и Платини обвинили в мошенничестве. В чем суть и что им грозит?

Денис Ламехов
Сегодня в 15:32

Экс-президенту ФИФА Йозефу Блаттеру и бывшему руководителю УЕФА Мишелю Платини предъявлены обвинения в мошенничестве. Об этом сообщает Associated Press.

Расследование длилось на протяжении шести лет. Его вели власти Швейцарии — штаб-квартира ФИФА расположена в Цюрихе, Блаттер является швейцарским гражданином. Боссов мирового и европейского футбола обвиняют в незаконном получении 2 млн швейцарских франков (2,2 млн долларов по текущему курсу) из бюджета организации.

Прокуратура разбиралась в событиях двадцатилетней давности. С 1998 по 2002 год Платини работал консультантом Блаттера, который тогда был президентом ФИФА. Ежегодный гонорар Платини составлял 300 тыс. швейцарских франков. Спустя восемь лет после ухода с должности советника он заявил, что организация должна ему еще 2 млн франков за выполненную работу. С помощью Блаттера в 2011 году платеж был выполнен.

Швейцарские власти подозревали, что законных оснований для перевода суммы на счета Платини нет. Собранные доказательства это подтвердили. «Сделка нанесла ущерб бюджету ФИФА», — сообщили в прокуратуре.

Глав мирового футбола обвинили в мошенничестве, хищении средств и подделке документов. Они отвергли обвинения, сославшись на заключенную двадцать лет назад устную договоренность. «В деле достаточно документов и показаний свидетелей, доказывающих невиновность моего подзащитного. Я на сто процентов уверен, что мы сможем доказать это в суде», — заявил адвокат Платини.

Спортивным функционерам грозят тюремные сроки до пяти лет. France 24 сообщает, что они могут отделаться штрафом, но не называет конкретную сумму. Прежде ФИФА требовала вернуть перевод.

Рассмотрение дела начнется в ближайшие месяцы. Associated Press отмечает, что процесс может затянуться: «В судах Швейцарии дела могут рассматриваться годами».

Расследование началось еще в 2015 году. Блаттер и Платини ушли в отставку, им запретили заниматься деятельностью, связанной с футболом. Оба оспаривали это решение в судах, но проиграли.

Также экс-президента ФИФА обвиняли в продаже прав на показ чемпионатов мира 2010 и 2014 годов Карибскому футбольному союзу (CFU) за 600 тыс. долларов — на тот момент эта цена была значительно ниже рыночной.

Шесть лет назад, после отставки Блаттера, «Афиша Daily» рассказывала о сути коррупционной схемы:

Устроено это примерно так: компания хочет заключить контракт на телетрансляции или спонсорство определенного турнира, связывается с нужным крупным чиновником из ФИФА или Конфедерацией южноамериканского футбола, договаривается о сумме взятки за продавливание решения, переводит деньги через несколько банков по всему миру и подставные фирмы в налоговых гаванях, а потом получает долгожданные ТВ- или радиоправа, статус официального партнера и рекламу. По такой схеме с 1991 года различные чиновники получили более 150 миллионов долларов. В основном деньги уходили на тайные счета на Каймановых островах или в Гонконге — американским правоохранительным органам удалось обнаружить уже 151 миллион долларов таких спрятанных взяток.
Влад Воронин
Спортивный журналист

В июне 2020 года Блаттер сообщил, что расследование по поводу его сделок с CFU закрыто. Однако ФИФА направила в прокуратуру запрос с просьбой продолжить следствие.

В отношении обоих экс-руководителей футбольных организаций также ведется расследование о возможной коррупции в ФИФА и УЕФА при выборе Катара в качестве страны-хозяйки чемпионата мира по футболу. Страна получила право провести турнир в 2010 году — тогда Блаттер и Платини находились на своих постах.

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