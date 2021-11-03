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В России за сутки от ковида скончались 1189 человек — это новый антирекорд по смертности

Рустам Абдуллин
Сегодня в 11:54

В России за последние сутки выявили 40 443 случая COVID-19, сообщает оперштаб по борьбе с заболеванием. Это на 1435 заражений больше, чем днем ранее.

Суточный прирост заболеваний в Москве увеличился с 5736 до 6827. Следом по этому показателю идут Петербург, Подмосковье, Самарская, Нижегородская и Воронежская области, Крым, Свердловская область и Красноярский край.

В стране зафиксирован новый антирекорд по смертности — за сутки умерли 1189 человек, что на 11 превосходит предыдущий максимальный показатель, установленный вчера. За все время скончались 242 060 человек.

Общее число зарегистрированных в стране случаев коронавируса увеличилось до 8 633 643. За последние сутки выздоровели 32 807 человек, за все время — 7 445 438.

В мире, по данным ВОЗ, количество заражений коронавирусом превысило 246,9 млн. Россия находится на пятом месте по этому показателю. На первом — США (45,6 млн), на втором — Индия (34,2 млн), на третьем — Бразилия (21,8 млн), на четвертом — Великобритания (9 млн).

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