Warner Bros. выпустит 100 тыс. NFT-аватаров в стиле «Матрицы». Их можно будет менять, съев таблетку

Студия Warner Bros. вместе с платформой Nifty’s выпустят 100 тыс. NFT-аватаров, вдохновленных вселенной «Матрицы» и предстоящей четвертой частью франшизы. Об этом пишет The Hollywood Reporter.

Дроп намечен на 30 ноября, каждый токен будет продаваться по 50 долларов. Создатели уточняют, что на аватарах будут не герои фильма, а просто люди, живущие в виртуальном мире из киновселенной.

16 декабря все покупатели смогут выбрать — принять синюю таблетку и оставить свой аватар в «Матрице» или выбрать красную и превратить его в бойца сопротивления. Позже появятся и другие возможности изменять аватары и зарабатывать новые NFT. Какие именно, не уточняется.

Гендиректор Nifty’s Джефф Марсилио сказал, что тема цифровой идентичности и ее выбора перекликается как с франшизой «Матрицы», так и с миром NFT, где аватары стали массовым явлением.

При разработке проекта создатели черпали вдохновение у таких популярных NFT-коллекций, как CryptoPunks и Bored Ape Yacht Club (сейчас цены за некоторые токены из них достигают миллионов долларов). В этих коллекциях покупателям также предлагают тысячи уникальных сгенерированных персонажей. Как отмечает THR, подобный подход отличает проект «Матрица» от других, основанных на голливудской интеллектуальной собственности.

К примеру, в NFT-коллекцию Warner Bros., посвященную картине «Космический джем: Новое поколение», вошли карточки с героями мультфильма. Этот проект, запущенный в июле, был первой попыткой киностудии выйти на рынок невзаимозаменяемых токенов.