Facebook перестанет распознавать пользователей на фотографиях

Facebook в ближайшие недели перестанет использовать систему распознавания лиц для автоматического определения пользователей на фото и видео. Об этом заявил вице-президент по искусственному интеллекту Джером Пезенти в официальном блоге соцсети.

В компании объяснили решение растущей озабоченностью общества по вопросу использования этой технологии и отсутствием четких правил ее применения. При этом Facebook по-прежнему рассматривает распознавание лиц как мощный инструмент для подтверждения личности или предотвращения мошенничества. Компания продолжит работать над технологией и привлекать сторонних экспертов.

Пользователи Facebook перестанут получать уведомления, если кто‑то выложит фото или видео с ними, не отмечая их. Кроме того, соцсеть больше не будет предлагать отметить того или иного человека на фотографии перед ее публикацией.

В общей сложности Facebook удалит более миллиарда индивидуальных шаблонов, использовавшихся для распознавания лиц. Это более трети всей аудитории соцсети — пользователи, которые выбрали возможность определения лиц и могут быть распознаны.

Изменения затронут и работу другой функции — автоматического альтернативного текста. Это система, разработанная для людей с нарушениями зрения, которая автоматически генерирует языковое описание картинки в фейсбуке. Помимо описания предметов на фотографии, она говорила пользователю, есть ли на снимке кто‑то из его друзей. Теперь она перестанет это делать, если человек не отмечен, в остальном ее функционал останется прежним.

Facebook начал распознавать лица на фотографиях в 2011 году. До 2019 года система анализировала все изображения и идентифицировала людей без их согласия. После этого функция перестала быть автоматической — пользователи сами смогли решать, включить ли ее в настройках.