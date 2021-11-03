перейти на мобильную версию сайта
да
нет
новости
Новости
Маколей Калкин и Джаред Лето приняли участие в показе новой коллекции Gucci 11:43
Warner Bros./Nifty’s
Warner Bros. выпустит 100 тыс. NFT-аватаров в стиле «Матрицы». Их можно будет менять, съев таблетку 11:10
В центре имени Гамалеи разработали тест, который определяет, вакцинирован человек или нет 10:52
Правительство засекретило закупки Росгвардии и ФСО 9:57
Facebook перестанет распознавать пользователей на фотографиях 9:53
Franz Ferdinand выпустили новый сингл и анонсировали сборник хитов 8:55
Sofisia7/Instagram
Главную роль в фильме Зака Снайдера «Мятежная луна» сыграет София Бутелла 2:03
Экс-журналиста Ивана Сафронова поместили в карцер за попытку настроить телевизор 1:09
В Амстердаме с 2025 года будут строить здания только с использованием древесины и иных биоматериалов 0:22
На Netflix появились игры. Пока они работают только на устройствах Android Вчера в 23:40
Кристен Стюарт рассказала о помолвке со своей девушкой Вчера в 22:52
Лорд выпустила клип на песню «Fallen Fruit». В нем она бродит по побережью днем и ночью Вчера в 22:33
YouTube заблокировал выпуск «Редакции» о казаках. Жалобу отправил один из героев фильма Вчера в 22:17
Роберт Дауни-младший и Мэтт Деймон могут сыграть в фильме Кристофера Нолана «Оппенгеймер» Вчера в 21:37
Нил Гейман выложил первый кадр из второго сезона «Благих знамений» Вчера в 21:32
Новый гендиректор МХАТа исключил показы спектаклей вроде «Чудесного грузина» с Бузовой Вчера в 20:55
Квентин Тарантино продаст удаленные сцены из «Криминального чтива» в виде NFT Вчера в 20:50
Москву накрыл густой туман, Yung Trappa обвинили в изнасиловании и другие новости дня
Вчера в 20:37 дайджест
Роспотребнадзор признал незаконной отмену заказов, которые на Ozon по ошибке продавались за рубль Вчера в 20:23
На рэпера Yung Trappa завели два уголовных дела о сексуальном насилии Вчера в 20:18
Отключить рекламу

Facebook перестанет распознавать пользователей на фотографиях

Семён Гудошников
Сегодня в 9:53

Facebook в ближайшие недели перестанет использовать систему распознавания лиц для автоматического определения пользователей на фото и видео. Об этом заявил вице-президент по искусственному интеллекту Джером Пезенти в официальном блоге соцсети.

В компании объяснили решение растущей озабоченностью общества по вопросу использования этой технологии и отсутствием четких правил ее применения. При этом Facebook по-прежнему рассматривает распознавание лиц как мощный инструмент для подтверждения личности или предотвращения мошенничества. Компания продолжит работать над технологией и привлекать сторонних экспертов.

Пользователи Facebook перестанут получать уведомления, если кто‑то выложит фото или видео с ними, не отмечая их. Кроме того, соцсеть больше не будет предлагать отметить того или иного человека на фотографии перед ее публикацией.

В общей сложности Facebook удалит более миллиарда индивидуальных шаблонов, использовавшихся для распознавания лиц. Это более трети всей аудитории соцсети — пользователи, которые выбрали возможность определения лиц и могут быть распознаны.

Изменения затронут и работу другой функции — автоматического альтернативного текста. Это система, разработанная для людей с нарушениями зрения, которая автоматически генерирует языковое описание картинки в фейсбуке. Помимо описания предметов на фотографии, она говорила пользователю, есть ли на снимке кто‑то из его друзей. Теперь она перестанет это делать, если человек не отмечен, в остальном ее функционал останется прежним.

Facebook начал распознавать лица на фотографиях в 2011 году. До 2019 года система анализировала все изображения и идентифицировала людей без их согласия. После этого функция перестала быть автоматической — пользователи сами смогли решать, включить ли ее в настройках.

Рекомендации партнеров
События недели на afisha.ru
мультфильм
Кощей. Начало
Анимационная деконструкция образа знаменитого русского злодея
поп
Disclosure
Изобретательные танцевальные хиты от легендарных продюсеров
биография
Человек божий
Мики Рурк и Александр Петров в экранизации жизни греческого святого
мюзикл
Шахматы
Получите скидку 500₽ (не более 10% от стоимости билетов) при оплате билетов на мюзикл с помощью VK Pay на сайте afisha.ru с 4 октября по 4 ноября
мультфильм
Неисправимый Рон
Мальчишка пытается ужиться с бракованным глючным андроидом
живопись
Юрий Пименов
Первая персональная выставка советского классика в Третьяковке
Афиша Daily Рекламодателям Редакция Теги Авторы Рубрики Спецпроекты Архив
Мобильная версия
Проекты «Афиши» Afisha.ru Афиша Дети Приложение «Афиши» Путеводители «Афиши» Афиша-Сериалы Eda.ru Пикник «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
© 1999–2021 ООО «Компания Афиша» Пользовательское соглашение
Ошибка в тексте
Отправить