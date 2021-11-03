В Амстердаме с 2025 года будут строить здания только с использованием древесины и иных биоматериалов

С 2025 года в Амстердаме все здания будут строить частично из древесины или других биоматериалов — как минимум, на 20%. Таким образом власти города надеются снизить объем выбросов парниковых газов, сообщил Dezeen.

Дело в том, что при производстве стали и бетона вырабатывается много углекислого газа. Древесина, пробка или техническая конопля считаются гораздо более экологичными вариантами. Они помогут городу достичь климатической нейтральности к 2050 году, считают власти.

32 муниципалитета Амстердама уже подписали соглашение об использовании экологичных альтернатив, оно называется Green Deal Timber Construction. Его поддерживает Амстердамский институт перспективных городских решений (AMS Institute).

В институте заявили, что строительство с использованием биоматериалов позволит снизить выбросы углекислого газа в городе на 220 тыс. тонн в год — столько в среднем производят 22 тыс. домов. Также уменьшатся выбросы азота.

«Древесные продукты последнего поколения могут заменить абиотические материалы в полной мере, не нанося вреда окружающей среде. Более того, они действуют еще и как огромные поглотители углерода сами по себе», — сказал научный сотрудник института Пабло ван дер Лугт.

Ранее поощрять использование биоматериалов начал и Нью-Йорк — при строительстве зданий высотой до 25,9 метра. Кроме того, во Франции все общественные здания будут строить из древесины и иных натуральных материалов на 50% уже в следующем году.