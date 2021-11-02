Кристен Стюарт рассказала о помолвке со своей девушкой

Кристен Стюарт объявила о помолвке со своей девушкой, сценаристкой Дилан Мейер. Об этом актриса рассказала радиоведущему Говарду Стерну в выпуске, посвященному фильму «Спенсер». Об этом передает Daily Mail.

Девушки столкнулись с проблемой — кто сделает предложение. «С двумя девушками никогда не знаешь, кто исполнит эту чертовски странную гендерную роль. Мы редко оказываемся в таких обстоятельствах. Она [Мейер] просто переняла инициативу и сделала это. Это было очень мило», — поделилась кинозвезда.

В любовных отношениях Стюарт и Мейер уже два года, а впервые познакомились в 2015 году. «Я хотела, чтобы мне сделали предложение. Я довольно четко сформулировала, чего хочу, и она справилась. Мы женимся, это правда», — сказала актриса.

5 ноября в прокат выходит фильм Пабло Ларраина «Спенсер», в котором Кристен Стюарт сыграла принцессу Диану. Лента расскажет о нескольких днях, во время которых леди Ди решила покинуть королевскую семью.