YouTube заблокировал выпуск «Редакции» о казаках. Жалобу отправил один из героев фильма

«По жалобе вот этого человека сегодня YouTube заблокировал наш выпуск про казаков, настоящих и мнимых. Это руководитель Кубанского казачьего хора Виктор Захарченко , который тоже принимал участие в выпуске», — написал Пивоваров.

По словам журналиста, жалоба подана за нарушение «Редакцией» авторских прав на песню коллектива «Не для меня придет весна», фрагмент из которой звучал в выпуске. Однако создатели проекта «не просто заключили с Кубанским хором договор — мы заплатили ему деньги за использование их интеллектуальной собственности», уверяет Пивоваров.

«Редакция» собирается судится с хором и обещает, что в скором времени фильм вернется на ее ютьюб-канал.

Захарченко заявил «Газете.ru», что не знает причин блокировки выпуска. «Я занимаюсь сугубо музыкой. Помню, что мы приезжали сниматься к Пивоварову. Все там получалось хорошо, но может быть что‑то действительно [не так] с авторскими правами», — сказал он.