Роберт Дауни-младший и Мэтт Деймон могут сыграть в фильме Кристофера Нолана «Оппенгеймер»

Американские актеры Роберт Дауни-младший («Чаплин», «Железный человек») и Мэтт Деймон («Умница Уилл Хантинг», «Идентификация Борна») могут сняться в фильме Кристофера Нолана «Оппенгеймер». Об этом сообщил Deadline.

Артисты в данный момент ведут переговоры об участии в картине, в актерском составе которой уже числится Киллиан Мерфи («Острые козырьки», «Завтрак на Плутоне»). Также в ленте может сыграть Эмили Блант («Тихое место», «Дьявол носит Prada»).

Фильм расскажет о судьбе физика-теоретика Роберта Оппенгеймера, руководителя Манхэттенского проекта, в рамках которого во время Второй мировой войны разработали атомную бомбу.

Картина будет основана на книге Кая Берда и Мартина Дж.Шервина «Американский Прометей: Триумф и трагедия Дж.Роберта Оппенгеймера», получившей Пулитцеровскую премию. Производство картины начнется в начале 2022 года. Нолан выступит режиссером и сценаристом.

Релиз «Оппенгеймера» намечен на 21 июля 2023 года. Нолан получил от кинокомпании Universal особые прокатные условия в качестве исключения. Его фильму будут предоставлены от 90 до 120 дней проката в кинотеатрах. На данный момент это не только самое большое прокатное окно в эпоху пандемии, оно также потенциально больше, чем в допандемийное время.

Последний фильм Кристофера Нолана — «Довод» — вышел на больших экранах в августе 2020 года и стал первым блокбастером, показанным в кинотеатрах после старта пандемии. Ему удалось собрать 363 млн долларов в мировом прокате, что поставило его на четвертую строчку в рейтинге самых кассовых картин 2020-го.