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Нил Гейман выложил первый кадр из второго сезона «Благих знамений»

Рустам Абдуллин
Сегодня в 21:32

Нил Гейман, один из сценаристов «Благих знамений» и авторов одноименного романа, опубликовал в твиттере первый кадр из продолжения сериала. Второй сезон получится посмотреть на Amazon Prime Video, когда — пока неизвестно.

На изображении видно удивленного ангела Азирафель и демона Кроули с коварной улыбкой. После событий первого сезона они вернулись к размеренной жизни в Сохо, однако героям предстоит знакомство с ангелом, утратившим воспоминания.

Писатель также опубликовал фото со съемочной площадки, которое можно увидеть на обложке новости. Производство нового сезона, в котором будет шесть эпизодов, началось в середине октября в Шотландии.

Гейман выступит в роли исполнительного продюсера, а также автора сценария вместе с Джоном Финнемором («Вот как выглядят Митчелл и Уэбб»), события в продолжении сериала продолжат сюжет книги. В режиссерском кресле вновь Дуглас Маккиннон, работавший над первым сезоном.

Актерский состав вернется в «Благие знамения» почти в полном составе, но роли у некоторых исполнителей будут другие, их раскроют позже. Майкл Шин и Дэвид Теннант вернутся на главные роли.

Первый сезон сериала вышел в 2019 году. По сюжету Азирафель и Кроули решили отложить конец света и подменили Антихриста обычным ребенком, отдав сына дьявола в простую семью. Таким образом, агенты рая и ада планируют отменить апокалипсис и сохранить мир, к которому за тысячелетия они успели прикипеть. Однако остальных участников апокалипсиса об этом никто не предупредил.

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