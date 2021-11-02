Квентин Тарантино продаст удаленные сцены из «Криминального чтива» в виде NFT

Американский режиссер Квентин Тарантино продаст на NFT-аукционе OpenSea семь удаленных сцен из фильма «Криминальное чтиво», а также рукописный сценарий картины и собственные аудиокомментарии к нему. Об этом сообщил CNBC.

Доступ к контенту получат только покупатели NFT-лотов. Кем они будут, останется неизвестным — это обеспечит полная конфиденциальность платформы. Вероятно, сохранят в секрете и стоимость сделки.

«Я рад представить эти эксклюзивные сцены из „Криминального чтива“ поклонникам. Секретная сеть и секретные NFT открывают совершенно новый мир, объединяющий фанатов и артистов, и я взволнован быть частью этого», — сказал Тарантино.

Тарантино — уже не первый голливудский режиссер, вышедший на NFT-рынок. Ранее Дэвид Линч представил NFT-серию видеороликов совместно с группой Interpol, а Дэвид Кроненберг снял NFT-короткометражку «Смерть Дэвида Кроненберга».

«Криминальное чтиво» — второй полнометражный фильм Тарантино, выпущенный студией Miramax в 1994 году. Картина получила «Золотую пальмовую ветвь» Каннского кинофестиваля и удостоилась «Оскара» за лучший сценарий.