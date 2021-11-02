Мировые лидеры пообещали остановить исчезновение лесов к 2030 году. Они подписали соглашение об этом

Более сотни стран подписали Декларацию Глазго по лесам и землепользованию. Среди них оказались Россия, Бразилия, Великобритания, США, Япония и Китай. Об этом сообщил ТАСС.

На территории стран, подписавших соглашение, расположены 85% всех лесов мира. Мировые лидеры обязались инвестировать в защиту природы, в частности в борьбу с лесными пожарами и их последствиями.

Они заявили, что намерены восстанавливать леса и разрабатывать новые торговые практики, продвигать устойчивое развитие и бережливое производство, а также выработать стимулирующие программы в области сельского хозяйства.

Правительства 28 государств согласились отказаться от вырубки лесов при производстве пальмового масла, сои и какао, а также других сельскохозяйственных продуктов. К инициативе присоединились 30 корпораций — они пообещали прекратить финансирование вырубки лесов.

«Мы должны остановить удручающую потерю наших лесов, завершить историю человечества в качестве завоевателя природы и вместо этого стать ее опекуном», — заявил премьер-министр Великобритании Борис Джонсон.

Владимир Путин отметил, что подписанный документ «несомненно послужит достижению целей Парижского соглашения по снижению содержания углекислого газа в атмосфере». Он напомнил, что в России «расположено около 20% всех мировых лесных массивов».

Целью Декларации станет решение проблемы исчезновения лесов к 2030 году. Соглашение приняли на климатическом саммите COP26. В нем участвуют более 200 государств. Подробнее о мероприятии «Афиша Daily» рассказывала здесь.