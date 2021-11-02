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Компьютерная игра Fortnite перестанет работать в Китае

Юлия Онодэра
Сегодня в 19:00

Компьютерная игра Fortnite станет недоступной в Китае. С 15 ноября локальная версия закроется. Об этом сообщил сайт игры.

C 1 ноября китайская версия Fortnite, запущенная Epic Games совестно с Tencent, перестала регистрировать новых пользователей. А спустя две недели ей не смогут воспользоваться даже старые игроки — сервер окончательно отключат.

По информации старшего аналитика Niko Partners Даниэля Ахмада, игру (в Китае она носила имя Fortress Night) не одобрило правительство. В течение более чем двух лет она работала в тестовом режиме, теперь же закроется из‑за невозможности монетизации.

«Жанр королевской битвы строго регулируется в Китае. Отечественные игры, которые там одобрены, претерпевают серьезные изменения контента», — пояснил Ахмад. Он отметил, что в подобных играх, в частности, не разрешено показывать кровь и погибших.

Другая популярная онлайн-игра — PUBG (PlayerUnknown’s Battlegrounds) — также официально так и не была запущена в Китае. Кроме того, в сентябре власти страны приостановили регистрацию новых видеоигр ради борьбы с игровой зависимостью среди молодежи.

До этого, в августе, китайское правительство ограничило допустимое время, которое несовершеннолетние геймеры могут проводить за играми. Сейчас оно составляет не более трех часов в неделю.

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