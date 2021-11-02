Роспотребнадзор признал незаконной отмену заказов, которые на Ozon по ошибке продавались за рубль

Роспотребнадзор посчитал незаконными действия Ozon, который отменил аномально дешевые заказы. В ночь на 1 ноября из‑за масштабного сбоя в системе маркетплейса цены на часть товаров рухнули почти на 98%, некоторые вещи стоили от 1 до 50 рублей.

Позицию ведомства передает ТАСС. Там считают, что продавец, чей товар продавался по сниженной цене, не может расторгать или признавать договор незаключенным в одностороннем порядке и без участия суда.

«Если же на сайте продавца или маркетплейса произошел технический сбой, характеризующийся выставлением „неправильных цен“ или скидок, — юридически для потребителя это не меняет ситуации, поскольку даже продажи за 1 рубль — распространенная практика привлечения внимания к тому или иному товару или бренду», — заявили в Роспотребнадзоре.

В ведомстве добавили, что покупатель вправе требовать исполнения заключенного договора: как передачи товара по оплаченной цене (или цене заказа), так и возмещения убытков, связанных с реализацией своего права получить купленную вещь. Однако потребитель, как говорят эксперты, может сам отказаться от сделки, если ему корректно объяснить причины, почему она не может быть исполнена.

После обнаружения сбоя Ozon уведомил тех, кто успел сделать заказ, что купленный товар доставлен им не будет. В компании пояснили, что у продавцов нет в наличии такого количества продукции по сниженной стоимости.