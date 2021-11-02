Zoom начал тестировать рекламу. Она появится в браузере у пользователей бесплатного тарифа

Сервис видеоконференций Zoom начал тестировать рекламу в аккаунтах людей, которые пользуются бесплатным тарифом. Об этом представители компании рассказали в блоге на сайте.

По их словам, нововведение позволит Zoom «поддерживать инвестиции и продолжать предоставлять бесплатным базовым пользователям доступ» к платформе. Рекламу можно будет увидеть в браузере только после завершения звонка.

Кроме того, рекламную программу пока запустят только в нескольких странах. В каких именно, в компании пока не уточнили. Рекламу увидит не только создатель конференции, но и те ее участники, которые также пользуются Zoom бесплатно.

«Одну вещь мы хотим прояснить очень четко: как и сказано в нашем заявлении о конфиденциальности, мы не будем использовать контент со встреч, вебинаров, а также информацию из переписок (в особенности аудио-, видеофайлы и сообщения) для каких‑либо маркетинговых, рекламных или иных сторонних целей», — подчеркнули в сервисе.

В Zoom добавили, что невероятно гордятся тем, что их работа позволяет людям по всему миру оставаться на связи. «Миссия Zoom — приносить счастье, объединяя людей», — напомнили в компании.