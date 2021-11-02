Марина Абрамович расскажет о перформансе на бесплатной онлайн-лекции в «Среде обучения»

Школа «Среда обучения» проведет бесплатную онлайн-встречу с сербской художницей-перформансисткой Мариной Абрамович. Лекция под названием «Все, что вам нужно знать о перформансе» пройдет 9 ноября, рассказали «Афише Daily» организаторы.

Абрамович в рамках проекта «Встречи вне границ» будет говорить о перформансе и связи направления с другими искусствами. Лекция пройдет на языке спикера с синхронным переводом, а в конце слушатели смогут задать ей вопросы.

Модератором встречи выступит Екатерина Никитина, руководитель факультета современного искусства в онлайн-школе. Зарегистрироваться на лекцию можно на сайте проекта, а для тех, кто не сможет вовремя подключиться, опубликуют запись встречи на ютьюб-канале «Среды обучения».

Художница прославилась рядом перформансов, привлекших общественное внимание. В «Балканском барокко» она несколько дней мыла окровавленные кости на глазах у публики, в «Доме с видом на океан» она 12 дней жила в ограниченном пространстве, выходом из которого была лестница из ножей. В «В присутствии художника» Абрамович провела 1500 молчаливых встреч с разными людьми, в том числе с Леди Гагой, просто глядя на них.

В сентябре 2020 года она представила перформанс «Семь смертей Марии Каллас» в Баварской государственной опере, проект до сих пор показывается в других залах по всему миру. В 2023 году пройдет ее персональная выставка «After Life» в Королевской академии художеств — Абрамович станет первой за 250 лет существования институции художницей, чьи работы полностью займут пространство галереи.