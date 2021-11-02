Брэдли Купер экранизирует фантастический роман «Гиперион». Он выступит продюсером фильма

Брэдли Купер откроет собственную продакшен-компанию и выпустит экранизацию фантастического романа Дэна Симмонса «Гиперион». Об этом сообщил Deadline.

В планах актера — снять фильм в сотрудничестве с киностудией Warner Bros. Ранее по мотивам «Гипериона» намеревались создать телесериал, над ним работал канал Syfy. Однако теперь проект станет полнометражной картиной.

По информации издания, авторы адаптации решили отказаться от сериальной формы, чтобы предложить зрителям более масштабную реализацию замысла.

Помимо Купера продюсировать экранизацию будет Грэм Кинг — лауреат премий «Оскар» и BAFTA, выпустивший «Богемскую рапсодию», «Хранителя времени», «Ромовый дневник», «Мрачные тени», «Отступников» и «Авиатора».

Сценарий ленты напишет Том Спезиали, известный по работе над сериалами «Хранители», «Оставленные» и «Отчаянные домохозяйки». Кто станет режиссером проекта, пока неизвестно.

Научно-фантастический роман «Гиперион» был опубликован в 1989 году. Он стал первой книгой в серии, посвященной приключениям семи незнакомцев на далекой планете, где находятся таинственные Гробницы Времени.