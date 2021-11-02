Власти Москвы создадут цифровую платформу для обучения таксистов

Власти Москвы выделили 59,5 млн рублей на создание цифровой платформы для обучения водителей такси. Постановление подписал Сергей Собянин, сообщается на сайте мэра города.

Учебные материалы составят эксперты из профильных вузов, которые включат в четыре тематических блока: транспортное законодательство и особенности дорожного движения, пассажирский сервис, москвоведение и блок по русскому языку.

После прохождения курса таксисты должны будут ответить на вопросы из теста по пройденному материалу.

Платформу интегрируют с информационной системой «Аналитика работы такси». По задумке, она должна стать основным источником профессиональных знаний среди московских таксистов. Столичные власти надеются, что это поможет улучшить качество сервиса и безопасность перевозки пассажиров.

В августе Минцифры разработало законопроект, в котором предложило собирать биометрические данные у водителей такси и каршеринга. Чтобы избежать аварий и опасных ситуаций на дорогах, Минтранс в сентябре предложил оснастить такси устройствами контроля за усталостью водителей.