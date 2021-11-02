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Google навсегда заблокировал аккаунт и ютьюб-канал Следственного комитета Беларуси из‑за санкций

Рустам Абдуллин
Сегодня в 16:19

Google заблокировал аккаунт и привязанный к нему ютьюб-канал Следственного комитета Беларуси из‑за санкций в отношении белорусских чиновников и организаций. Восстановить их уже не получится, сообщили «Белта» в ведомстве.

По словам представителя белорусского СК Юлии Гончаровой, на канал было подписано более 23 тыс. пользователей, там «находились сотни видеоматериалов», в том числе ролики о «международном взаимодействии с ФБР» и «компанией Visa по вопросам хищения с банковских карт граждан», некоторые из них посмотрели больше миллиона раз.

«Канал содержал видеоинформацию с официальными заявлениями представителей комитета, видеосюжеты по резонансным уголовным делам, материалы проекта „Тайны следствия“, видеоматериалы по таким социально значимым темам, как борьба с наркотрафиком, международная киберпреступность, изготовление и распространение детской порнографии, противодействие насилию, в том числе внутрисемейному, и многое другое», — прокомментировала блокировку Гончарова.

При переходе на канал СК появляется плашка с надписью: «Этот аккаунт заблокирован за нарушение правил сообщества YouTube». В ведомстве отмечают, что официальный сайт продолжает работу, а вместо ютьюба будут использовать «иные ресурсы и сервисы потокового видео».

Евросоюз, Великобритания, США и Канада ввели санкции против Александра Лукашенко, ряда белорусских чиновников и организаций после президентских выборов и протестов по всей стране.

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