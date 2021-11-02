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Активистка Кэрол Баскин подала в суд на Netflix из‑за кадров с ней во втором сезоне «Короля тигров»

Дарья Мельникова
Сегодня в 15:23

Активистка Кэрол Баскин и ее муж Говард подали в суд на Netflix и продюсерскую компанию Royal Goode Productions. Об этом сообщает Variety.

Баскин утверждает, что Royal Goode Productions нарушила контракт, используя кадры с ней и ее мужем во втором сезоне «Короля тигров», поскольку они подписали его только для первого сезона. Активистка требует, чтобы Netflix и продюсерская компания удалили все отснятые с ними кадры.

Она также заявила, что изначально проект был описан как «разоблачение разведения больших кошек и торговли детенышами животных по аналогии с документальным художественным фильмом «Черный плавник»», а не о Джо Экзотике и его парке.

«Король тигров» был особенно суров и несправедлив в своем изображении Баскинов и Big Cat Rescue (заповедник Кэрол Баскин). В сериале была сделана ошибочная попытка предположить, что в заповеднике жестоко обращаются с животными, держа их в очень маленьких клетках, не уточняя при этом, что на самом деле звери живут в просторных вольерах», — говорится в иске.

Баскин отмечает, что первый сезон «Короля тигров» намекает на то, что она причастна к исчезновению своего первого мужа Дона Льюиса в 1997 году. Его дети от первого брака выдвигали теорию о том, что женщина скормила Льюиса тиграм в заповеднике. Сама Баскин неоднократно отрицала свою причастность к исчезновению мужа.

27 октября в сети появился трейлер второго сезона документального сериала «Король тигров». В нем будет пять эпизодов, премьера состоится на Netflix 17 ноября.

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