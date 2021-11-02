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Верховный суд отказался рассматривать иск детей репрессированных к Госдуме

Семён Гудошников
Сегодня в 14:26

Верховный суд России отказался принять коллективный иск детей жертв сталинских репрессий к Госдуме. Информацию об этом обнаружил в картотеке суда телеграм-канал «Можем объяснить».

Иск поступил в Верховный суд 28 октября, а 1 ноября в его рассмотрении было отказано. «Дети ГУЛАГа» требовали исполнить закон 1991 года и решение Конституционного суда 2019 года, согласно которым у них есть право вернуться в те города, откуда были высланы их родители.

Представитель истцов Григорй Вайпан сказал «Важным историям»*, что будет обжаловать судебное решение «во всех инстанциях вплоть до Конституционного суда». Определение суда защита пока не получила.

Юрист отметил, что иск «уже отчасти достиг своей цели, поскольку руководство Госдумы пообещало возобновить работу над законопроектом (о жилье для детей репрессированных — Прим. ред.) и учесть мнение „детей ГУЛАГа“».

«Иск „детей ГУЛАГа“ — это не разовая акция, а часть нашей большой кампании за их право вернуться домой. Мы будем использовать все доступные нам средства, чтобы люди смогли вернуться и получить жилье», — добавил Вайпан.

Как уточняли «Медузе»* в «Мемориале»**, иск подан от имени 23 людей в возрасте от 64 до 89 лет. Они пытаются вернуться в Москву, Петербург, Орловскую и Ростовскую области, Краснодарский и Ставропольский края, а также в Крым, где жили их родители.

Несмотря на закон от 1991 года, который дает детям репрессированных право получить жилье там, откуда выслали их семьи, в ряде регионов, в том числе в Москве, власти ставят их в общую очередь. Срок ожидания в ней составляет от 15 до 30 лет. Возможность устанавливать дополнительные ограничения при выделении жилья появилась у регионов с 2004 года.

В 2019 году Конституционный суд встал на сторону трех родившихся в ссылке москвичек, которые пытались получить жилье в столице. КС потребовал внести необходимые изменения в законодательство.

*«Важные истории» и «Медуза» внесены Минюстом в список СМИ, выполняющих функцию иностранного агента.

**«Мемориал» признан в России НКО-иноагентом.

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