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ТНТ приостановил выпуск комедийного шоу «Игра»

Дарья Мельникова
Сегодня в 14:57

ТНТ приостановил съемки и выпуск комедийного шоу «Игра» на неопределенный срок из‑за коронавируса. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу телеканала.

В заявлении говорится, что премьера седьмого эпизода шоу должна была состояться 7 ноября. Однако на съемках должно присутствовать большое количество зрителей, а это противоречит ковидным ограничениям и санитарным нормам.

«Здоровье создателей шоу и его зрителей — приоритет для продюсеров телеканала и проекта „Игра“», — отмечает пресс-служба.

Источники Super.ru сообщают, что телеканал принял решение полностью закрыть шоу. Причинами такого решения стали обвинения в плагиате формата КВН и поцелуй комиков из команды «Камызяки».

4 октября в эфир ТНТ попал поцелуй Дениса Дорохова и Александра Панекина, которые по сюжету играли невесту и жениха. Уполномоченный по правам ребенка в Татарстане Ирина Волынец обратилась в прокуратуру и Роскомнадзор с просьбой проверить «Игру».

Ее поддержали депутаты Госдумы от «Единой России» Михаил Романов и Анатолий Выборный. Они считают, что это «может сформировать у подрастающего поколения неправильную ориентацию» и «подрывает наши национальные и конституционные основы».

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