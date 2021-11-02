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Солистка Artik & Asti Анна Дзюба уходит из группы

Семён Гудошников
Сегодня в 13:28

Солистка Artik & Asti Анна Дзюба покидает коллектив. Об этом «Афише Daily» рассказали представители музыкальной компании Self Made Music во главе с солистом и продюсером коллектива Артемом Умрихиным (Artik).

Artik & Asti продолжат деятельность в обновленном составе, о котором сообщат в ближайшее время. В Self Made Music выразили благодарность Дзюбе за долголетнее и продуктивное сотрудничество. О причинах ухода солистки не сообщается.

«Вместе c Аней мы прошли долгий, невероятно интересный и важный путь. Теперь у каждого будет своя дорога, а группа продолжит двигаться вперед, но уже в новом составе», — заявил Умрихин.

Последним релизом в старом составе станет сингл «Family», записанный вместе с французским продюсером Дэвидом Геттой и американским рэпером A Boogie Wit Da Hoodie. Его выход намечен на пятницу, 5 ноября.

Украинская поп-рэп-группа Artik & Asti образована Умрихиным в 2010 году. Продюсер предложил сотрудничество Дзюбе после того, как услышал ее запись в интернете. За 10 лет коллектив успел записать четыре студийных альбома и поучаствовать в десятках коллабораций.

На счету дуэта множество наград, включая «Золотые граммофоны», VK Music Awards, премии каналов RU.TV и «Муз-ТВ». По итогам 2020 года коллектив попал в топы по прослушиваниям на большинстве популярных в России стрим-сервисов — Apple Music, «Яндекс.Музыке», «ВКонтакте» и «СберЗвуке».

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