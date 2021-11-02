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Австралия открыла границы впервые с марта 2020 года

Юлия Онодэра
Сегодня в 2:13

Австралия открыла границы впервые с марта 2020 года. Об этом сообщил сайт правительства страны. Более полутора лет одни австралийцы не могли покинуть ее, а другие — не могли вернуться.

Пока власти разрешили въезд и выезд только для граждан и постоянных резидентов Австралии, которые прошли полный курс вакцинации от COVID-19, а также для их детей до 12 лет. Приехавшим в страну разрешат не проходить двухнедельный карантин.

Правда без самоизоляции можно будет обойтись только в двух штатах (Новом Южном Уэльсе и Виктории), а также на Австралийской столичной территории. Таким образом рейсы будут принимать такие города как Сидней, Мельбурн и Канберра.

Жители остальных субъектов смогут свободно перемещаться после того, как там окажутся привитыми 80% взрослого населения. В Новом Южном Уэльсе, Виктории и на Австралийской столичной территории эти показатели достигнуты.

Первый после открытия границ самолет уже приземлился в Австралии. Им стало воздушное судно авиакомпании Qantas, прибывшее из Лос-Анджелеса в Сидней. Предыдущий регулярный международный рейс аэропорт города принял 590 дней назад, 24 марта 2020 года.

Во время пандемии в Австралии выполнялись только репатриационные полеты. Однако приехать в страну могли лишь 3,5 тыс. граждан страны в неделю. Им необходимо было провести 14 дней в государственном изоляторе по прибытии. Для иностранцев Австралия вовсе была закрыта.

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