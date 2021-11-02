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Вдохновленная «Игрой в кальмара» криптовалюта Squid оказалась мошеннической. Она резко обесценилась 1:17
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Вдохновленная «Игрой в кальмара» криптовалюта Squid оказалась мошеннической. Она резко обесценилась

Юлия Онодэра
Сегодня в 1:17

Криптовалюта Squid, созданная якобы для онлайн-игры по мотивам корейского сериала «Игра в кальмара», оказалась мошеннической. Она резко обесценилась: сейчас ее стоимость составляет чуть более нуля долларов, сообщил «Хайтек».

Курс криптовалюты обрушился 1 ноября примерно в 13.40. За несколько минут до этого один токен стоил 2856 долларов — это максимальный показатель для Squid. По словам издания, такое падение вызвано тем, что создатели быстро обналичили свои монеты за реальные деньги.

Таким образом они истощили пул ликвидности с биржи. Эти действия в сфере криптоинвестиций называют rug pull. В сущности, это мошенничество, на котором авторы Squid заработали около 2,1 млн долларов.

В данный момент сайт проекта и его страницы в соцсетях не функционируют. Владельцами обесценившихся токенов сейчас являются более 40 тыс. человек.

СМИ указывают на то, что криптовалюта казалась подозрительной с самого начала. Она появилась только на прошлой неделе, ее невозможно было продать после покупки, а страницы в соцсетях и на сайте содержали множество странных ошибок и не допускали комментарии.

Тем не менее, стоимость Squid выросла аномальным образом в конце октября — на 44 000% за двое суток. Это можно объяснить как раз тем, что владельцы не могли продать свои монеты.

Предполагалось, что токены будут использоваться для онлайн-игры, старт которой был намечен на ноябрь. Проект, как заверяли создатели криптовалюты, вдохновлен сериалом «Игра в кальмара» — о нем и его феноменальном успехе на Netflix «Афиша Daily» писала здесь.

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